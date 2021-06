Covid: Sala, 'in futuro Milano continuerà a trainare il Paese'

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - In futuro, la ripresa post pandemia, "è così difficile quello che ci aspetta che serve essere ancora più bravi. Se lo saremo, se succederà qualcosa di buono a Milano poi potrà succedere in Italia. Prima però, sarà a Milano, e lo dico senza arroganza". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'evento 'Milano torna Fiera', per il ritorno degli eventi fieristici. "Mi pare evidente - aggiunge che la città ha trainato i cambiamenti, ha dato forza al Paese, e non c'è alcun motivo per cui non debba continuare a farlo. Dobbiamo farlo con fierezza, con estrema precisione e farlo da subito".