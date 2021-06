Covid: Letta, 'dobbiamo stare attentissimi, ricordiamoci dell'estate scorsa'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Io non mi messaggio con i membri del CTS ma Salvini ha poco di cui entusiasmarsi, stiamo parlando di una situazione in cui dobbiamo stare attentissimi. Ricordiamoci la ripartenza sbagliata dell'estate scorsa. Salvini meglio che smetta di fare annunci perché se avesse avuto pieni poteri, saremmo finiti come il Brasile. Suggerisco un comportamento un po' più istituzionale". Lo ha detto Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.