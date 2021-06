Centrosinistra: Letta, 'voto primarie regolare, chi ha dubbi si rivolga a Comitato regolatore'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Ieri per le Regionali in Francia c'è stata un'astensione di due terzi. Mettiamoci in testa che in questa fase post covid, la partecipazione non è ordinaria". Lo ha detto Enrico Letta a Otto e mezzo.

"A Torino si dovevano fare le primarie insieme a quelle di Roma e Bologna, è vero, ma è stato tutto regolare e chi ha dubbi si rivolga al comitato regolatore -ha spiegato il segretario del Pd-. Meglio quando i cittadini vengono alle urne e spingono. Abbiamo fatto bene, abbiamo dimostrato che non abbiamo paura".