Centrosinistra: Boccia, 'Pd molto contento per risposta primarie, politica torna in piazza'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - Dagli elettori delle primarie è arrivata una "bella risposta, quando la democrazia è partecipata si arricchisce. Siamo molto contenti, queste primarie, che si sommano a quelle di Torino, hanno riaperto la politica per strada, in piazza dopo un anno così drammatico e difficile. Non era una cosa scontato". Lo ha detto il responsabile Enti locali del Pd Francesco Boccia parlando delle primarie di Roma e Torino a Radio Immagina.