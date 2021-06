Atletica: Tamberi in pedana a Leverkusen il 27 giugno

Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - Nuovo impegno agonistico per Gianmarco Tamberi. Il primatista italiano del salto in alto ha annunciato che sarà in gara domenica 27 giugno in Germania, a Leverkusen, per un’altra tappa del cammino che lo porterà alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro dell’Atl-Etica San Vendemiano è atteso in pedana alle ore 13.45, contro avversari di livello internazionale, nell’evento True Athletes Classics. Decollato al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze con la misura di 2,33 e con tre assalti senza fortuna a 2,36, il vicecampione europeo indoor cerca nuove conferme tecniche nella tappa Bronze del Continental Tour.

Dopo una stupenda stagione indoor che l’ha riportato su misure che mancavano da cinque anni, e l’ha proiettato alla medaglia d’argento degli Euroindoor di Torun, Tamberi ha inaugurato il 2021 all’aperto con il 2,20 di Hengelo, dopo lo stop di Chorzow e di Samorin dovuto a un fastidio al piede destro, e poi ha voltato pagina all’Asics Firenze Marathon Stadium lottando a viso aperto con i più forti al mondo, che ritroverà in Giappone tra poche settimane. Definite anche le successive uscite, dopo Leverkusen: il 6 luglio sarà in Ungheria, a Székesfehérvár, il 9 luglio a Montecarlo per la Wanda Diamond League.