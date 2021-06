Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "In tutti i Municipi della città, grazie al lavoro di oltre mille volontarie e volontari che hanno permesso l’apertura di 187 gazebo, arrivano segnali di una grande e piena partecipazione. Tantissime persone che stanno dando vita a una bellissima giornata di Democrazia. Per far rinascere Roma, insieme". Si legge nell'account Fb del Pd Roma.