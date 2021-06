Roma: Gualtieri, 'soglia 50mila votanti? importante è larga partecipazione'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Soglia di 50mila votanti? La soglia è la partecipazione più larga possibile". Lo dice Roberto Gualtieri, candidato Pd alle primarie del centrosinistra, che stamattina ha votato al seggio di Piazza di Donna Olimpia. "Facciamo queste primarie nelle condizioni possibili: è caldo, è fine giugno, c'è la partita dell'Italia ma questo rende ancora più straordinaria la partecipazione di decine di migliaia di romane e romani che stanno votando. Io faccio un appello: si voto fino alle 9, votate per chi volete ma votate".

"E' bellissimo vedere tante romane e romani che vengono a votare anche perchè veniamo da mesi difficili, siamo stati distanti ed è bello ritrovarsi in presenza, uniti ai seggi in una grande comunità di democratici e progressisti che si riunisce per partecipare. Da domani al lavoro per Roma perchè Roma merita di più".