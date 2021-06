Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Molti parlavano di flop delle primarie e invece non c'è stato. Dopo mesi di restrizioni e in una giornata calda, con la partita dell'Italia, c'è stata una partecipazione superiore a quella delle ultime primarie per il candidato sindaco". Così Roberto Gualtieri, commentando l'esito delle primarie del centrosinistra a Roma.