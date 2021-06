Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Bene! La prima scommessa è vinta. Le #primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di #Lepore e #Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di cs è con noi. Avanti!". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.