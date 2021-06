Giustizia: Della Vedova, 'Anm? magistrati indipendenti ma non sopra Costituzione'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il principio liberale dell’indipendenza della magistratura non è in discussione, ovviamente. Il punto è che alcuni magistrati e le loro organizzazioni sembrano voler essere sopra le leggi e anche sopra la Costituzione che consente i referendum popolari sull’ordinamento giudiziario”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, di Più Europa, che aggiunge: “Riformare la giustizia è una necessità e una priorità politica per chi vuole che l’Italia recuperi produttività e competitività”.