Centrodestra: Berlusconi, 'no liquidazione Fi, nostri valori centrali'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Nessuna identità va scarificata. Invito tutti a non preoccuparsi. Non c'è alcuna smobilitazione nè tanto meno liquidazione di Forza Italia. Al contrario Forza Italia va rafforzata e organizzata ancora meglio. Un centrodestra unito sarà un centrodestra di governo solo se l'anima liberale, garantista ed europeista di Fi sarà ampiamente e fortemente rappresentata in questa nuova formazione politica". Lo dice Silvio Berlusconi all'iniziativa di Fi 'Italia, ci siamo'.