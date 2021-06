Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “A Bologna una buona partecipazione unita al successo di Matteo Lepore conferma la solidità e la centralità del Partito democratico. Ora tutti insieme in un largo centrosinistra per vincere le elezioni; il contributo di Isabella Conti sara' importante per battere le destre alle elezioni”. Così il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio.