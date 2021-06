Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Stima ancora + forte verso Scurati per la sua scelta di dignità e libertà. E un abbraccio ancora + forte a Roberto Saviano, che oltre ad avere come nemici giurati i camorristi, deve subire l’ostracismo del massimo esponente del Pd Campania che si comporta come un satrapo qualunque". Così Nicola Fratoianni su twitter.