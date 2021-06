Infrastrutture: Paita (Iv), 'non più rinviabile sospendere pedaggi, via libera a legge'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "E' urgente e non più rinviabile approvare subito la mia proposta di legge, presentata a Maggio, per sospendere i pedaggi autostradali in caso di disservizio come le code di questi giorni in Liguria dimostrano". Così Raffaella Paita, Presidente commissione trasporti della Camera dei Deputati.

“Ho presentato una proposta di legge, che potrebbe anche diventare un emendamento al disegno di legge Sostegni, che darebbe subito agli utenti il doveroso risarcimento per i disagi subiti. Anziché diversificare attività e risorse per altri scopri - conclude Paita - società autostrade si deve concentrare a garantire sicurezza stradale agli italiani".