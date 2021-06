D'Annunzio: nuovo look per i 100 anni del Vittoriale, domani inaugurazione restauri

Gardone Riviera (Brescia), 19 giu. - (Adnkronos) - "Prendo possesso di questa terra votiva che m'è data in sorte: e qui pongo i segni che recai meco, le mute potenze che qui mi condussero": così Gabriele d'Annunzio nel febbraio 1921, al suo primo ingresso in quello che diventerà il Vittoriale degli Italiani. A cento anni da quelle parole, lo stesso Vittoriale si prepara a festeggiare le sue mura e la propria storia, che lo ha reso nel tempo un simbolo italiano nel mondo e il terzo luogo di cultura più visitato della Regione Lombardia e quello che ha accolto il 60% del pubblico totale dei musei bresciani. Domani, domenica 20 giugno, a partire dalle ore 11, il Parco del Vittoriale a Gardone Riviera (Brescia) celebrerà l'anniversario inaugurando nuove mostre e accogliendo nuovi doni.

Sarà un Vittoriale completamente recuperato ad accogliere il pubblico, opera d'arte esso stesso o meglio, come diceva d'Annunzio, "monumento alla sua vita inimitabile": infatti il presidente della Fondazione Giordano Bruno Guerri ha mantenuto la promessa di portare a compimento il progetto "Riconquista", che prevedeva il restauro e la riapertura di tutti gli spazi del complesso per restituirlo al suo originario splendore e per far trovare ai visitatori, nell'anno del centenario, un Vittoriale aperto in ogni suo luogo, come il Vate lo desiderava.

Tra i numerosissimi progetti conclusi in oltre un decennio di lavori: il restauro e la riapertura delle Vallette, del Laghetto delle Danze, del Canile, dell'Arengo, la creazione dei musei d'Annunzio segreto, d’Annunzio ritrovato, d'Annunzio eroe e L'Automobile è femmina. E ancora altri recuperi sono stati quelli del Laghetto del Mas, del Giardino delle Vittorie, del Portale, del viale di ingresso, oltre agli interventi di recupero delle stoffe della Prioria. Tappa fondamentale di questo percorso è stata rappresentata dal completamento dell’Anfiteatro, il Parlaggio, inaugurato nella sua nuova veste in marmo rosso di Verona, grazie a un contributo di Regione Lombardia, nel luglio 2020.