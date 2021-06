D'Annunzio: nuovo look per i 100 anni del Vittoriale, domani inaugurazione restauri (2)

(Brescia) - Alla presenza di Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, verranno dunque inaugurati gli ultimi spazi restaurati durante le chiusure dell’ultimo anno: da piazzetta Dalmata, con la facciata della Prioria, casa del Vate, alla piazzetta dell’Esedra, passando dallo S.V.A - l'aereo con il quale il 9 agosto 1918 volò su Vienna.

Così il presidente Giordano Bruno Guerri illustra le novità: "Restauri, opere d’arte, riaperture di spazi sono l’aspetto più visibile del lavoro svolto dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani in questi ultimi anni. Ma c’è stata anche un’attività meno vistosa e forse più importante: l’acquisizione di una enorme mole di documenti, editi e inediti, un aumento degli studi parallelo a quello dei visitatori, e soprattutto il cambiamento di una vulgata su Gabriele d’Annunzio accumulata in oltre un secolo di pregiudizi – che sviliva la complessità di un innovatore geniale – e che si sta progressivamente sgretolando. Continueremo a lavorare in queste due direzioni".

La mostra tributo "Cento e cento e cento e cento anni del Vittoriale", a cura di Giordano Bruno Guerri, proporrà un percorso che permetterà di comprendere come d'Annunzio abbia concepito e realizzato la cittadella, grazie al contributo dei tanti artisti che ne decorarono le stanze, ma soprattutto grazie a Giancarlo Maroni. È proprio l’incontro con il giovane architetto trentino che cambia radicalmente l’approccio di d’Annunzio con lo spazio; l’abisso che inizialmente li divide – Maroni ha una formazione prettamente tecnica – diventa il punto di forza di un connubio che riesce a plasmare la cittadella dannunziana, vero e proprio piccolo principato popolato dalla corte di cui d’Annunzio ama circondarsi. I due creano gli interni, costruiscono nuovi edifici - tra cui la grandiosa ala di Schifamondo che avrebbe dovuto ospitare la nuova dimora del poeta e le torri degli Archivi con i loggiati a lago - incastonano la Nave Puglia nella collina con la prua che guarda verso il lago come solcasse ancora le acque dell’Adriatico, progettano il mausoleo per la sepoltura del poeta accanto ai suoi compagni eroici, il teatro all’aperto, l’hangar per il Mas (questi ultimi grandi cantieri terminati solo dopo la morte del poeta), trasformano, arredano e modellano il parco con i suoi rii, la limonaia, il giardino a terrazze, il Laghetto delle Danze, l’Arengo e i moltissimi angoli che fanno del Vittoriale un luogo di grande fascino e attrazione, con una strepitosa vista sul Garda.