Cina:Aimi (Fi), 'far luce su centrale nucleare Taishan, Governo tuteli connazionali'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Cosa sta accadendo nella centrale nucleare cinese di Taishan, provincia meridionale del Guangdong? È in corso una fuga radioattiva? La domanda è tanto più pertinente in quanto si apprende in queste ore della cancellazione dei voli da e per Shenzhen. Peraltro mi comunicano che ci sono cittadini italiani bloccati in aeroporto. Invito la Farnesina ad approntare ogni più opportuna iniziativa finalizzata a tutelare i nostri connazionali e il governo ad attivarsi per comprendere la reale portata della situazione al fine di prevenire ogni e pur possibile esposizione dell’Italia. Se confermata la notizia appare di elevata gravità ed è doveroso lanciare un allarme internazionale”. Lo afferma Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri del Senato.