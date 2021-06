Londra, 18 giu. (Adnkronos) - L'azzurro Matteo Berrettini approda in semifinale al torneo Atp del Queen’s. Sull’erba inglese il numero 9 del mondo supera Daniel Evans in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3. Per Berrettini si tratta della dodicesima semifinale in carriera dove affronterà uno tra Cilic e De Minaur.