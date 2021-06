Teatro: Maurizio Battista, 'vi racconto un paese con tre 'i', incoerente, improbabile e irriverente' (2)

(Adnkronos) - Tra gli argomenti che faranno ridere a chi si recherà all'Olimpico, anche quello del 'politically correct' a tutti i costi. "Chi è politicamente corretto è un ipocrita, questo è il sinonimo -è la graffiante sintesi di Battista- Però, la realtà è che politicamente corretto significa che tu non puoi parlare di minoranze, gruppi deboli, mentre io facendo una piccola indagine ho scoperto che quelli di cui parlano non sono in realtà gruppi deboli ma milioni di persone, quindi non una minoranza". Nello show si ride, ma c'è spazio anche per la commozione. "C'è un finale a sorpresa che non voglio 'spoilerare' -anticipa Battista- ma posso assicurare che, oltre alla risata, ci sarà spazio anche per il pianto. Provare per credere".