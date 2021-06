«Senza salute non c’è economia»

«Molti elementi, sia contingenti post pandemia che strutturali, ci dicono che il settore biomedico è uno di quelli su cui puntare per far crescere sia il Pil che l’occupazione». Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, non ha dubbi: il campo che comprende diagnostica, prevenzione e terapie, noto anche come healthcare, è sulla rampa di lancio per diversi fattori. «Questa pandemia con tutti i danni che ha fatto ha anche portato alcuni potenziali vantaggi» rimarca Palmisano, «ha fatto aumentare l’attenzione per la ricerca, l’innovazione e la scienza; anche in Paesi tendenzialmente scettici si è capito che senza salute non c’è neanche economia». Un altro elemento fondamentale è il battaglione di miliardi che sta per travolgere il settore. «Una quantità di risorse finanziarie straordinaria, che non c’erano mai state e non ci saranno mai più» evidenzia il presidente di Assobiotec, «che possono essere destinate a tematiche di questo genere che per loro natura prevedono un investimento di medio - lungo termine, hanno un ciclo di vita più lento rispetto ai telefonini o ai software: lavorando sulla salute dell’uomo ci vogliono i tempi per garantire la sicurezza prima ancora che l’efficacia». Questi elementi contingenti si sommano a un dato strutturale che ha una sua forza autonoma. «La tendenza globale da molto prima che arrivasse la pandemia è di una crescente attesa di salute, sia in termini di quantità che di qualità» precisa Palmisano, «nei Paesi emergenti c’è un bisogno di salute di base ancora molto elevato, in quelli più industrializzati e ricchi l’aspettativa che all’allungamento della vita si aggiunga il suo miglioramento: la vita è diventata più lunga, ma un po’ acciaccata». Non va dimenticato che la scienza medica è riuscita a migliorare la vita di chi è colpito da alcune malattie, non ancora o in modo marginale di chi ne subisce altre.

«Quel che si è fatto con la biotecnologia nell’infarto del miocardio ormai da tanti anni con la fibrinolisi, poter sciogliere il trombo nelle tre ore dopo l’infarto, ha reso la vita dei post infartuati non solo più probabile, ma anche di buona qualità, con l’aggiunta della chirurgia, degli stent, dell’angioplastica» nota il presidente di Assobiotec, «ma questo bisogna ancora riuscire ad estenderlo a una serie di altre patologie, come le malattie neurodegenerative: abbiamo una frontiera di bisogni ancora tutti da coprire sul Parkinson e ancora più sull’Alzheimer». Un altro elemento che rende il biomedico un settore di grande importanza in chiave ripresa è il suo essere intrecciato con quelli che sono sulla bocca di tutti, il digitale e la sostenibilità ambientale. «I tre settori hanno i loro incroci» afferma Palmisano, «il biomedico si incrocia e si incrocerà sempre di più con il digitale, perché senza big data non facciamo né ricerca clinica né trasformazione dei sistemi di welfare. Anche con il mondo della sostenibilità ambientale c’è un intreccio di tipo tecnologico: l’anno scorso due scienziate hanno vinto il premio Nobel per la chimica per le cosiddette forbici del Dna Crispr-Cas9, comuni alla terapia genica per curare il cancro e all’agricoltura per superare il concetto di Ogm e creare delle modifiche che mantengono la biodiversità selezionando le piante capaci di produzioni più efficienti e resistenti alle infezioni». Proprio le terapie geniche ci ricordano che l’Italia è in ritardo. «Sulle terapie avanzate, cioè geniche e cellulari, l’Italia è stata tra i pionieri con il prof. Bordignon al San Raffaele» ricorda il presidente di Assobiotec, «eppure su circa 230 imprese, tutte piccole, qualcuna media, che si occupano di terapia genica cellulare in Europa ce ne sono 50 nel Regno Unito, una trentina in Germania e in Francia, 12 in Olanda, tra 8 e 10 in Italia. Vuol dire che ci stiamo perdendo pure il treno delle terapie avanzate che abbiamo contribuito a far partire, siamo irrilevanti, su 230 averne meno di 10 in un grande Paese è ridicolo». L’opportunità di voltare pagina una volta per tutte oggi esiste: si tratta di saperla cogliere.

(r. v.)