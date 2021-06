Pd: Barca, 'primarie sacrosante ma funzionano solo senza candidati calati dall'alto'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Le primarie del centrosinistra sono uno strumento sacrosanto. Ma l'effetto di un Pd, che tra un voto e l'altro arranca nel rapporto con la società, le trasforma in una cooptazione di candidati calati dall'alto. Il partito romano poi, che conosco bene per averlo analizzato, è la quintessenza di questo distacco". Lo dice Fabrizio Barca a Repubblica.

"Le primarie hanno appeal laddove siano coinvolti candidati con un progetto forte. Non avere un rapporto con la società e non avere un messaggio robusto, trasforma le primarie in una cooptazione, dà spazio all'apparato, negando appunto la logica delle primarie stesse".