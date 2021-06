Novara: Calderoli, 'episodio da codice rosso che non va sottovalutato'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Non possiamo accettare che un lavoratore, un sindacalista, perda la vita durante una pacifica manifestazione per la difesa del posto di lavoro. Lasciamo agli inquirenti il compito di stabilire cosa sia accaduto, auspicando che si faccia chiarezza il più in fretta possibile (ma non come a Verbania per la strage del Mottarone, con arresti e scarcerazioni in due giorni…), resta comunque il dramma della perdita di una giovane vita: una preghiera per il giovane Abdul Belakhdim. Questo episodio e gli incidenti della settimana scorsa davanti ad un magazzino logistica del piacentino sono un segnale da codice rosso che non possiamo in alcun modo sottovalutare". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.