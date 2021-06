Milano: Moratti, 'finalmente comune si allinea, restano operativi ospedali Ss Paolo e Carlo'

Milano, 18 giu. (Adnkronos) - "Finalmente il Comune di Milano si allinea ad una lettera che avevamo già mandato lo scorso 2 marzo". La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che oggi ha mandato una lettera al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replica così a chi chiede la posizione della Regione rispetto agli ospedali Santi Paolo e Carlo.

"E' nostra ferma volontà - spiega Letizia Moratti - mantenere operativi entrambi gli ospedali nelle collocazioni attuali al fine di garantire servizi di prossimi ai cittadini milanesi di quell'area. E' altrettanto nostra ferma volontà riqualificare i due presìdi con dotazioni tecnologiche all'avanguardia e mantenere il pronto soccorso presso il san Paolo".

"L'area che il Comune avrebbe individuato come possibile sede per un nuovo ospedale unificato - conclude la vicepresidente - non risponde alle esigenze dimensionali e logistiche (come ad esempio accessibilità stradale e parcheggi) e soprattutto imporrebbe alla Regione oneri di bonifica assolutamente incompatibili con le risorse stanziate".