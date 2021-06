Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - "In una fase di profonda trasformazione come quella attuale, Italia e Spagna condividono la stessa visione del futuro. Intendiamo rafforzare il modello sociale europeo, per renderlo all’altezza delle sfide dei nostri tempi". Così il premier Mario Draghi lancia intervenendo al Foro di dialogo italo-spagnolo.