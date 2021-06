Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Opposizione al governo Draghi? No, non c'è. in nessun altro Paese stanno tutti al governo insieme e il dramma dell'Italia è che la forza di opposizione ovvero Fdi di Giorgia Meloni che è scaltra a differenza di Salvini, fa un'opposizione di facciata perchè non può attaccare gli alleati che stanno al governo. Oggi gli unici a fare opposizione sono gli ex-M5S". Così Alessandro Di Battista a Sky Tg24.