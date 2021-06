Ferrari sceglie Aws come providere del cloud per potenziare l'innovazione

Amazon Web Services, ha annunciato di aver stipulato un accordo con Ferrari S.p.A. per diventare il proprio fornitore ufficiale di Cloud, Machine Learning e Artificial Intelligence. Insieme, le aziende accelereranno il ritmo dell'innovazione in tutta l'organizzazione Ferrari, tra cui il reparto auto da strada, GT Competitions, Ferrari Challenge e il team Scuderia Ferrari FORMULA 1 (F1). Ferrari utilizzerà l'ampiezza e la profondità dei servizi di AWS e la comprovata infrastruttura globale, inclusa la Regione AWS Europe (Milano), per semplificare la progettazione e il collaudo delle proprie auto, offrendo ai clienti le esperienze di guida più entusiasmanti possibili. Inoltre, Scuderia Ferrari sfrutterà AWS per lanciare una piattaforma di coinvolgimento dei fan digitale, tramite la sua app mobile, per coinvolgere centinaia di milioni di fan in tutto il mondo con contenuti esclusivi e personalizzati.

«Ferrari e AWS rappresentano entrambi l'eccellenza nei loro campi. In qualità di provider cloud ufficiale, credo fermamente che AWS consentirà alla nostra azienda di diventare un'organizzazione basata sui dati che utilizza la potenza della tecnologia per migliorare i nostri prodotti, aumentare il coinvolgimento con gli appassionati di Ferrari in tutto il mondo e offrire esperienze di guida sempre più entusiasmanti», ha dichiarato Mattia Binotto, Preside della Scuderia Ferrari. «Abbiamo scelto AWS per la loro inesorabile attenzione all'innovazione, al portafoglio ineguagliabile di capacità e alla comprovata esperienza di supporto ai partner nel settore automobilistico e sportivo. Nel corso della nostra storia, Ferrari ha avuto al centro le corse e l'innovazione, e ora non vediamo l'ora di applicare AWS machine learning, analisi avanzate e elaborazione ad alte prestazioni in tutta l'azienda per fornire informazioni più approfondite e vetture ancora più potenti.»

In qualità di produttore di alcune delle auto più performanti al mondo, Ferrari si affiderà alle funzionalità avanzate di analisi, machine learning, elaborazione, storage e database di AWS per ottenere rapidamente informazioni sulla progettazione e le prestazioni delle auto su strada e pista. Ferrari utilizzerà Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), con una gamma di tipi di istanze specializzate per un efficiente HPC (High Performance Computing), per eseguire simulazioni complesse che testano le prestazioni delle auto in un'ampia varietà di condizioni di guida e scenari di corsa. Nell'ambito di questo lavoro, Ferrari utilizzerà istanze basate su AWS Graviton2, che offrono costantemente prestazioni di prezzo superiori fino al 40% rispetto a istanze basate su x86 di generazione corrente comparabile. Inoltre, sfruttando la scala praticamente illimitata delle risorse HPC AWS, Ferrari può eseguire migliaia di simulazioni contemporaneamente per ottenere informazioni molto più velocemente che mai possibili simulazioni in un ambiente locale. Di conseguenza, gli ingegneri dell'azienda possono perseguire un approccio agile alla sperimentazione con nuovi progetti e strategie per accelerare il loro ritmo di innovazione.

Mentre Ferrari passa dalla simulazione all'assemblaggio dei nuovi prototipi di veicoli stradali, applicherà le analisi AWS e Amazon SageMaker (il servizio di AWS che aiuta sviluppatori e data scientist a costruire, addestrare e distribuire rapidamente modelli di machine learning nel cloud e all'edge) per informare i test e ottenere risultati più approfonditi approfondimenti su come le sue parti e le sue auto funzionano in condizioni reali. Per supportare questo lavoro e le sue simulazioni, Ferrari costruirà un data lake con Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e utilizzerà AWS Lake Formation per raccogliere, catalogare e pulire in modo rapido e sicuro centinaia di petabyte di dati. Ferrari esaminerà i fattori che influiscono sulle prestazioni dell'auto e sulla maneggevolezza del conducente, come la temperatura del motore a diverse velocità del veicolo, i modelli di vibrazione del veicolo su diverse superfici stradali e i carichi delle sospensioni che influenzano il modo in cui il veicolo afferra la strada. Utilizzando i servizi AWS per ottenere una visione olistica delle prestazioni delle auto, Ferrari è in grado di offrire ai propri clienti esperienze di guida più emozionanti, ma anche più sicure e affidabili.

Ferrari utilizzerà anche AWS per semplificare la creazione, l'acquisto e la manutenzione delle proprie auto per i clienti attuali e potenziali. Utilizzando Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e Amazon DynamoDB (database chiave-valore completamente gestito di AWS), Ferrari sarà in grado di creare, distribuire e ridimensionare rapidamente esperienze digitali migliorate come Ferrari Car Configurator. I consumatori possono utilizzare il Configurator per costruire su misura la propria auto e poi immergersi in essa utilizzando visualizzazioni 2D e 3D ad alta risoluzione. AWS alimenterà inoltre il Vehicle Information Hub di Ferrari che centralizza e gestisce le informazioni sulle auto dei clienti, fornendo loro informazioni proattive e personalizzate relative alla manutenzione e alla manutenzione.

Inoltre, per gli appassionati di corse F1, Scuderia Ferrari utilizzerà AWS computing, container e media services per alimentare una nuova piattaforma digitale di coinvolgimento dei fan tramite la sua app mobile che informerà, istruirà e divertirà i propri fan. Dopo aver creato profili personalizzati, i fan riceveranno contenuti esclusivi come l'accesso virtuale al garage della Scuderia Ferrari e alla suite di ospitalità nei giorni di gara. Andando avanti, Ferrari prevede di creare esperienze di realtà virtuale e aumentata su AWS che portano i fan nel garage per interagire con i conducenti e il personale del team. Ferrari costruirà anche una community di fan virtuale tra i milioni di utenti dell'app e coinvolgerà i fan con quiz basati su app nei giorni di gara.

«AWS offre a marchi globali iconici come Ferrari l'ampiezza di servizi, approfondimenti e agilità di cui hanno bisogno per rimanere leader nei loro settori attraverso l'innovazione e approfondire le loro connessioni con clienti e fan fedeli», ha dichiarato Matt Garman, Senior Vice President of Sales and Marketing di Amazon Web Services, Inc.» Ferrari può contare su AWS per aiutarli a portare la guida e le corse a un livello superiore, generando al contempo nuove emozioni tra la loro community globale attraverso una maggiore personalizzazione e nuove esperienze digitali. Inoltre, in qualità di provider cloud ufficiale, non vediamo l'ora di aiutare la Scuderia Ferrari a mantenere il suo record come il più grande team di corse del mondo».