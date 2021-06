Covid: Meloni, 'via mascherine all'aperto, non hanno senso'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Obbligo di mascherine all'aperto: dopo la Francia anche la Spagna annuncia lo stop. Che aspetta il Governo Draghi a fare lo stesso in Italia?" Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che "da mesi -ricorda- si batte per eliminare tutte quelle limitazioni delle libertà personali che non sono utili al contrasto del contagio. Lo abbiamo fatto contro la follia del coprifuoco e lo facciamo anche per l’obbligo di mascherina all’aperto, un'imposizione senza alcuna giustificazione e che deve essere cancellata immediatamente".