Covid: Bertolaso, 'pacchetto famiglia non è vax day, agevola organizzazione vaccini'

Milano, 18 giu.(Adnkronos) - "Il 'pacchetto famiglia' non fa altro che riprendere e riservare un buon numero di posti disponibili per le vaccinazioni nell'arco dell'ultima decade di luglio e della decade a cavallo tra agosto e settembre. Non è un vax day o cose del genere, si tratta semplicemente di aumentare ulteriormente, per una certa categoria anagrafica, i posti disponibili per farsi vaccinare". Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore per la campagna vaccinale della Lombardia, durante una diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online.

"Noi -chiarisce Bertolaso- vogliamo agevolare ulteriormente l'organizzazione delle famiglie, per cui se in qualche famiglia i genitori o i figli non si sono ancora vaccinati, e in questo periodo hanno un esame o un alvoro o altre attività, riserviamo loro, nell'ultima decade di luglio, la possibilità di vaccinarsi in modo poi di essere sicuri di poter ricevere la seconda dose alla fine di agosto, al rientro delle vacanze, prima dell'inizio della scuola, e di iniziare quindi il ritorno alla vita normale, dopo le vacanze, completamente vaccinati. Ovviamente -precisa- stiamo parlando di quell'arco di tempo necessario per vaccinarsi con Pfizer o Moderna, che sono i due vaccini esclusivi per le categorie che vanno dai 12 ai 59 anni".