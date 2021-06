Calabria: Fratoianni, 'Sinistra Italiana con De Magistris, no accordi con Pd e M5S'**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Leggo dalle agenzie di stampa di un accordo per le elezioni regionali calabresi tra Pd, M5S e ‘Leu’. Segnalo che Leu non è un soggetto politico e dunque non può siglare alcun accordo politico od elettorale". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Immagino che la firma di Roberto Speranza rappresenti quindi il suo partito e cioè Art1. Per quanto ci riguarda - conclude Fratoianni - Sinistra Italiana in Calabria sostiene la coalizione di Luigi De Magistris e Mimmo Lucano.”