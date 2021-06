Boniperti: Parietti e la maglia regalata al figlio, 'così non soffrirai come la mamma'**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Mi dispiace moltissimo. Di Giampiero Boniperti ho un bel ricordo, era molto simpatico”. Alba Parietti, per lungo tempo “juventina indecisa”, commenta con l’Adnkronos la notizia della morte, nella notte per insufficienza cardiaca, del presidente onorario della Juventus. “Erano gli anni ‘90, i tempi di ‘Galagoal’ - racconta la conduttrice televisiva – e Boniperti mandò un regalo a mio figlio Francesco, che allora avrà avuto 8 anni: era una maglietta della squadra e un pallone. Il tutto era accompagnato da una lettera nella quale aveva scritto: ‘So che sei juventino, ti mando questa maglia perché tu mantenga la tua fede bianconera. Così da grande non dovrai soffrire come la mamma’”.

“Boniperti - spiega la Parietti – sapeva che io ero un po’ indecisa sul fatto se tifare per il Torino oppure per la Juventus. Mio padre era un torinista radicale, un super comunista e voleva che anch’io tenessi per la sua squadra del cuore e non per quella di Agnelli. Anche se devo dire che le due tifoserie si sono sempre rispettate per la loro storia, soprattutto per la tragedia del Grande Torino, io sono stata fino all’ultimo in bilico, ma oggi ammetto di sentirmi maggiorente juventina”.