Boniperti: Malagò, 'personaggio mitico, se ve va pezzo di storia del calcio'**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Boniperti è un personaggio mitico, come calciatore e come dirigente, ero molto affezionato a lui. Anche se c'era uno sfottò di rimbalzo o direttamente che coinvolgeva l'avvocato Agnelli. Merita rispetto nella sua storia da atleta e da dirigente del calcio. Se ne va un altro che ha costruito un pezzo di storia di questo sport". E' il ricordo del presidente del Coni, Giovanni Malagò di Giampiero Boniperti, scomparso questa notte, in un incontro con la stampa.