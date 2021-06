Beccari (Manageritalia): "Progetto 'Un ponte sul futuro' per competenze"

Roma, 18 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il possesso e lo sviluppo delle competenze chiave richieste dal mercato, la capacità di continuare a svilupparle in coerenza con le evoluzioni dei modelli produttivi, organizzativi e di consumi, saranno il requisito imprescindibile per l’accesso al lavoro. Per questo abbiamo in cantiere il progetto 'Un Ponte sul futuro', una piattaforma digitale pensata da Manageritalia per i giovani dai 16 ai 30 anni ed in cui si offrono esperienze di percorsi per le competenze trasversali tramite l’apporto di manager per gli studenti delle superiori, opportunità di crescita individuali utili nel mondo professionale e la possibilità di vivere una esperienza di affiancamento in azienda per gli studenti universitari". Lo ha detto Roberto Beccari, vice presidente di Manageritalia, intervenendo nel corso dell'assemblea nazionale della federazione dei dirigenti al Senato.

"Ai neolaureati la piattaforma vuole agevolare la transizione e l’orientamento verso il mondo del lavoro anche tramite i servizi offerti da XLabor, la nostra agenzia per il lavoro. Infine, ai giovani lavoratori offre l’opportunità di fare il check- up delle competenze possedute e attività di riorientamento. I giovani sono le nuove risorse umane di oggi e soprattutto di domani e devono essere aiutati a costruire per loro e per il Paese un futuro fatto di conoscenza, competenza e professionalità", ha concluso Beccari.