Vacanze: 73% italiani dichiara che andrà in vacanza, dati 2019 restano 'miraggio'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Il 73% degli italiani dichiara che andrà in vacanza questo anno, un dato in crescita rispetto alle previsioni 2020, quando lo dichiarava il 70% della popolazione. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da italiani.coop (lo strumento di ricerca e analisi di Coop) per Robintur Travel Group 'Gli italiani e le vacanze della ripartenza'.

I dati del 2019, quando a dichiarare di voler andare in vacanza è stato l’82%, restano ancora "un miraggio" e lo dimostrano i dati definitivi dei vacanzieri 2020: "lo scorso anno alla fine, malgrado la previsione più alta, solo il 55% degli italiani è andato in vacanza, 17 milioni in meno di coloro che ci sono andati nel 2019". E anche quest’anno, secondo le rilevazioni effettuate, "a funzionare da disincentivo si riaffaccia la crisi economica che influenza le scelte; infatti, tra le prime motivazioni per cui il 27% del campione dichiara di non partire c’è la necessità di risparmiare (lo afferma il 38% di loro contro il 25% dell’anno scorso)".