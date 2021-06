Turismo: 1 italiano su 3 cerca case e ville, +153% ricerche strutture extralberghiere (2)

(Adnkronos) - A puntare maggiormente su vacanze in libertà ci sono i gruppi formati da due coppie, che scelgono strutture extralberghiere particolari nel 41% dei casi, seguiti a breve distanza dalle famiglie (40%) e da altri gruppi (36%). In testa alla classifica per tipologia, invece, con il 26% delle preferenze, ci sono gli appartamenti, che garantiscono maggiore libertà e privacy agli ospiti, seguiti da Bed & Breakfast (23%), aparthotel e guest houses (14%) e resort (12%).

Parlando di destinazioni, invece, sul podio delle mete preferite dai viaggiatori per le vacanze "insolite" ci sono Puglia (che registra anche un +500% rispetto al maggio 2019), Toscana (+89%) e Basilicata (con Matera a +443%), dove le prenotazioni per le strutture extralberghiere hanno superato il 50% del totale. Seguono Trentino-Alto Adige e l’area di Venezia con il 33%.

Ma quali sono gli alloggi più particolari d’Italia? Volagratis.com racconta le strutture extralberghiere più originali sparse per tutto lo Stivale, dai Sassi di Matera ai caicchi di Venezia passando per gli ex conventi dell’Umbria e le case sull’albero del Trentino-Alto Adige.