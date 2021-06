Ricerca: Infn, alla ricercatrice Piccinni il premio L’Oreal Unesco 'Per Donne e Scienza 2021' (2)

(Adnkronos) - Piccinni ha spiegato che "la rivelazione di segnali con queste caratteristiche potrebbe perciò confermare ulteriormente l’esistenza delle magnetar, ancora oggi oggetto di discussione nella comunità scientifica. In aggiunta, l’identificazione della controparte elettromagnetica di queste onde gravitazionali ci fornirebbe ulteriori dettagli sulla loro sorgente e rappresenterebbe un’ulteriore successo della cosiddetta astronomia multimessaggera".

Advanced Virgo, insieme ai due rivelatori statunitensi Advanced Ligo e a quello giapponese Kagra, è uno dei quattro interferometri laser che compongono la rete internazionale di osservatori dedicati alla rivelazione delle onde gravitazionali. Situato a Cascina, in provincia di Pisa, è ospitato presso l'Osservatorio Gravitazionale Europeo Ego, fondato nel 2000 dall’Infn e dal Centre National de la Recherche Scientifique francese (Cnrs). Oltre al fondamentale contributo fornito allo studio delle onde gravitazionale attraverso il ruolo svolto all’interno della collaborazione Virgo, l’Infn è oggi capofila del progetto Einstein Telescope (Et), che prevede la realizzazione di un interferometro di nuova generazione. Uno dei siti candidati a ospitare questa futura grande infrastruttura di ricerca è la miniera di Sos Enattos, in Sardegna.