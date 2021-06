Recovery, Salini: "Italia anticipi investimenti in infrastrutture"

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “Nel Pnrr sono previsti 23 miliardi circa di investimenti in infrastrutture ferroviarie e poi ci sono altri 13 miliardi nel fondo complementare, quindi somme molto importanti per progetti da realizzare in sei anni. In un momento come questo è fondamentale immettere liquidità nel sistema ed anticipare i tempi, trovando il modo di finanziare questo sforzo per far partire i lavori prima possibile e avvicinare gli effetti positivi del programma europeo su crescita e lavoro, senza attendere i tempi tecnici di disponibilità delle risorse del Pnrr. Perché oggi la vera priorità è ricreare fiducia e con la fiducia far ripartire il lavoro, e ogni giorno di lavoro in più è la luce per tante famiglie ed imprese”.

A dichiararlo è l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini in un’intervista al programma Sportello Italia su Rai Radio 1, commentando gli investimenti in infrastrutture previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’acquisizione di Webuild del megaprogetto per la prima vera alta velocità in Texas, negli Stati Uniti.