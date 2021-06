Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Non poteva essere altrimenti: #governodeimigliori non poteva avere altro che dei consulenti ultra liberisti e nemici dell'intervento pubblico in economia a Palazzo Chigi. Problema serio: coordineranno lavoro delicato e strategico durante #RecoveryPlan. Un’altra scelta sbagliata". Lo scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.