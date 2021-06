Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Facciamo così Roberto Gualtieri, tu ammetti che non hai messo un euro su Roma, che hai scritto un PNRR vago e lacunoso, per fortuna rimesso a posto da Draghi. E poi discutiamo. Fenomeno". Lo scrive Carlo Calenda su twitter replicando a Roberto Gualtieri che in tv ha detto che farà un corso sul Recovery al leader di Azione e al candidato del centrodestra Michetti.