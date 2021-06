Rdc: Inps, a maggio con reddito e pensione 'coperte' 2,9 mln persone**

Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - A maggio erano 1,18 milioni i nuclei che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza con un importo medio di 583 euro, mentre sono stati 125 mila gli assegni per la Pensione di Cittadinanza con importo medio di 263 euro: il totale dei nuclei che hanno beneficiato delle misure è stato di 1,3 milioni con un importo medio mensile di 552 euro. Lo comunica l'inps evidenziando come il numero di persone toccate da queste misure è di 2,9 milioni. Rispetto allo stesso mese del 2020, quando il numero totale di nuclei fu pari a 1,12 milioni e l’importo medio mensile di 539 euro, si è registrato un aumento annuo del 16% in termini di nuclei beneficiari e una modesta variazione dell’importo medio, pari a +2%.

Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza, fino ad oggi sono stati 483mila i nuclei che hanno ricevuto almeno un pagamento per la misura cosiddetta REm4 previsto dal decreto Sostegni con un importo medio mensile pari a 548 euro. Nel 2020, ricorda l'Inps, l’insieme dei provvedimenti riguardanti il Reddito di Emergenza (REm) aveva convolto 425mila nuclei con un importo medio mensile di 550 euro.

Considerando le misure (RdC, PdC, REm) nel complesso, attualmente i nuclei familiari raggiunti da una forma di sostegno economico a contrasto della povertà sono pertanto oltre 1,7 milioni, pari a circa 4 milioni di persone, il dato più alto registrato di coloro che sono raggiunti da almeno una delle misure nello stesso mese.