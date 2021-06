Musica: show di Springsteen a Broadway vietato a vaccinati AstraZeneca, è polemica** (2)

(Adnkronos) - Altri spettacoli di Broadway che hanno annunciato aperture o ritorni, in gran parte a partire da settembre, hanno indicato che seguiranno i protocolli Covid in vigore al momento degli spettacoli. Ad esempio, 'Pass Over', che inizia le rappresentazioni il 4 agosto, e 'Hadestown', il 2 settembre -entrambi spettacoli in luoghi di proprietà, come il St. James di Springsteen, dei Jujamcyn Theatres- non hanno ancora specificato le politiche di vaccinazione per quanto riguarda il pubblico.