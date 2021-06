Musica: Franceschini, 'Festa Musica simbolo di ripartenza nel nome della cultura' (2)

(Adnkronos) - In occasione della Festa saranno presentati venti brani blues inediti, uno per regione, che raccontano in maniera nuova i mesi della pandemia. I brani, oltre ad essere disponibili sul sito www.20storieinmusicapernondimenticare.it, saranno protagonisti di uno speciale “aspettando la festa della musica”, domenica 20, nella spettacolare cornice del parco archeologico di Selinunte. Fra gli altri appuntamenti, la festa delle scuole di musica di Roma nel parco del Mic di S. Croce in Gerusalemme e i bersaglieri lungo le strade della capitale. Anche Parma Capitale della Cultura parteciperà all’evento con la rassegna “Fatti di musica” organizzata dal Mei nei giorni 18, 19 e 20 giugno. Da lunedì l’esplosione della festa che vedrà come momento centrale il concerto, anch’esso gratuito, come tutti gli eventi, di Edoardo Bennato: l’appuntamento è per le 21:45 al Castello Sforzesco di Milano nell’ambito dell’Estatesforzesca.

Tante ancora le “note particolari”, dal concerto a Carbonia all’interno del museo del carbone al Juke box umano all’Istituto Centrale per i Beni sonori e audiovisivi, al concerto al centro vaccinale di Tor Vergata, l’edicolacustica, i bambini di salvamamme e le Scuderie del Quirinale, i Rolli di Genova, le bibliocabine e i grandi teatri italiani. Infine a chiudere la giornata il battello che viaggia sul Tevere con l’Abel & Friends, il gruppo del calciatore Abel Balbo a venti anni dallo scudetto della Roma, accompagnato dai trombettieri dei bersaglieri che suoneranno i vari inni della squadra nel tempo.

La Festa della Musica è promossa dal Ministero della Cultura e realizzata dall’Associazione Promozione Festa della Musica in collaborazione con la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, Ministeri della Difesa, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero degli Esteri, Regione Sicilia, Comune di Parma, Parco Archeologico di Selinunte, Canzone Italiana.it, Siae, Afi, Unpli, Mei, Conferenza nazionale studenti ISSN, Nati per la musica, Agimus, Make Music Day, Ambima, Feniarco, Cafim, Telesia. Media Partner dell’evento è la Rai.