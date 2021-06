Musica: Bennato, 'è nostro patrimonio culturale ed energia propositiva'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “La cosa più importante è l'energia propositiva, la carica ottimistica: il nostro patrimonio culturale non è fatto soltanto di opere d'arte, ma anche dagli artisti del mondo della musica e dalla nostra capacità di pilotare la gente verso iniziative come questa, in sinergia con il ministero della Cultura”. Così Edoardo Bennato alla conferenza di presentazione della Festa della Musica, che si svolgerà il 21 giugno con migliaia di concerti in 575 città italiane che saranno contaminate dalla musica di 26.000 artisti, fra professionisti, appassionati, strimpellatori, proprio come nello stile della festa.

“Dobbiamo superare - ha aggiunto il cantautore napoletano, che è testimonial dell’evento e che canterà al Castello Sforzesco di Milano – la separazione netta, medievale, che sempre si fa fra buoni e cattivi e che non paga più: nel 2021 dobbiamo andare oltre i contrasti politici ed essere accomunati da obiettivi propositivi. Come uomo del sud, sono impegnato a sbrogliare la matassa degli squilibri con il nord e il mio obiettivo, anche per questa festa, è quello di innescare ottimismo e propositività nei giovani che vorrei fossero meno imbavagliati. Vorrei essere utile a questa causa”.