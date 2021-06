Margiotta (Confsal): "Con Lode passo avanti professionalizzazione lavoratori"

Assisi, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Con il progetto Lode-Laboratorio per l'occupabilità durevole ed evoluta facciamo in passo avanti nella direzione della professionalizzazione dei lavoratori". Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale del sindacato Confsal, in occasione del convegno 'Il lavoro cambia: le competenze entrano nei ccnl Cifa-Confsal' che si è svolto oggi ad Assisi.

"Importante - sottolinea - l'aggiornamento delle competenze che significa crescita personale dei lavoratori. La professionalizzazione, infatti, porta alla crescita della persona ed è antecedente alla produttività necessaria per affrontare le sfide dei nuovi lavori".

"Però - avverte Margiotta - nei confronti della formazione abbiamo due diversi atteggiamenti: da un parte il Fondo competenze che la valorizzano, dall'altra le scarse risorse per la formazione continua pari a 50 euro a lavoratore su cui poi avviene un prelievo forzoso. Il lavoro deve essere la parola che orienta tutte le scelte politiche, ma spesso fa la parte della comparsa".