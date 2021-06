Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Fonti vicine a Giuseppe Conte chiariscono che le discussioni tra Conte e Beppe Grillo riportate in queste ore da alcuni organi di stampa non corrispondono a verità. Conte e Grillo stanno lavorando in un clima di estrema collaborazione, anche personale, per limare gli ultimi dettagli dello Statuto. Già nella giornata di domani dovrebbero concordare la versione definitiva.