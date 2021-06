«Le riforme sono per i poveri, le rivoluzioni per i ricchi»

E i poveri quando vincono? MAI! La risposta cade come un colpo di frusta nel mezzo dell’intervista a Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia del lavoro, autore di libri visionari e spesso portatore di tesi azzardate che il tempo si è poi incaricato di confermare. Ispiratore, assieme ad altre personalità di un Manifesto sul Mezzogiorno conosciuto come quello delle Tre E – Economia, Etica, Estetica –, a quasi dieci anni di distanza rivendica l’attualità delle tesi esposte. E alle critiche allora formulate accanto alle proposte ne aggiunge di nuove. È tempo di riavvolgere il nastro.

Professor De Masi, lei individuò nell’infantilismo la sintesi dei difetti che affliggono i meridionali. Conferma?

Confermo e rilancio. Come i ragazzi, un corpo sociale può crescere o regredire. La cosa preoccupante è che il Sud è regredito.

Il solito gusto per la battuta feroce…

Quale battuta? Purtroppo è tutto vero.

Un esempio?

Partiamo da Napoli che ho particolarmente nel cuore. Come fa una città al centro del Mediterraneo piena di bellezze storiche artistiche e naturali ad avere un Pil pro capite di un terzo di quello lombardo?

Come fa?

Disperde le sue ricchezze perché ha una classe dirigente che non è all’altezza.

C’è rimedio?

Eh... è una parola.

Da qualche parte si dovrà pur ricominciare…

Nel 430 AC Atene ha vissuto il suo massimo splendore. A quell’epoca un cittadino di 30 anni aveva frequentato il liceo di Aristotele, goduto dell’accademia di Platone e assistito ad almeno trecento rappresentazioni teatrali di autori come Sofocle ed Euripide. Devo aggiungere altro?

Non vorrà mica aspettare che torni la mitica età dell’oro?

No, ma qualcosa che le assomigli sì.

E come si fa?

Non si fa: è impossibile.

Allora siamo al punto di partenza…

E qui ci fermiamo. Non vedo via d’uscita.

Perché è così pessimista?

Perché siamo caduti nella trappola di un fenomeno antropologico che si riproduce.

Si spieghi meglio.

Prendiamo la mia esperienza al Festival di Ravello. Lì ho imparato che il napoletano ha una capacità portentosa nel partorire idee e altrettanto portentosa nell’ammazzarle. Si producono idee per il solo gusto di distruggerle.

Non le sembra di esagerare?

Il ragazzo si diverte maggiormente a calpestare il castello di sabbia dell’amico che a costruirne uno più grande e più bello.

Una premessa confortante per parlare di come il Mezzogiorno si prepari ad affrontare la sfida del Piano di ripresa…

Sarà una delusione. Alla fine del ciclo degli investimenti, nel 2026, i divari con il Nord aumenteranno invece che diminuire. Il problema non è mai stato quello delle risorse, ma di come utilizzarle per creare ricchezza da distribuire.

Eppure sembra che si stia finalmente imboccando la strada giusta, che ci sia consapevolezza del momento storico. Non salva nessuno dell’attuale quadro politico?

Nessuno. Salvo forse Mara Carfagna, che ho conosciuto in una trasmissione televisiva dove litigammo. Ma poi fui stupito e ammirato per come seppe zittire Marco Travaglio a Otto e Mezzo dalla Gruber. Notevole.

Beh, finalmente uno spiraglio…

Il fatto è che anche i ministri migliori durano poco, mentre le trasformazioni di cui abbiamo bisogno prendono tempo.

Pensa al capitolo delle riforme?

Anche qui: le riforme sono quelle cose che si devono fare ma non si fanno e se si fanno passa tanto di quel tempo che quando arrivano non servono più. La prospettiva delle riforme serve per tenere buoni i poveri.

Prego?

Proprio così. Le riforme sono per i poveri, le rivoluzioni per i ricchi.

Questa è buona…

Il Nord del mondo va avanti per rivoluzioni e si arricchisce, il Sud procede per riforme o presunte tali e s’impoverisce.

Ma il Piano di ripresa e resilienza può innescare una rivoluzione?

Certo, che andrà a beneficio dei ricchi.

E i poveri quando vincono?

Mai.

Deprimente…

Quando Steve Jobs il 9 gennaio del 2007 sale su un palco e mostra al mondo l’i-Phone compie un gesto rivoluzionario. Nulla più sarà come prima.

Quindi?

Quando arriva la pandemia le persone in telelavoro in Italia passano in un giorno da 570mila a 7 milioni compiendo un altro salto rivoluzionario.

Dove vuole arrivare?

Prima di quel giorno ci sono voluti 28 anni per raggiungere i 570mila del 2019 con una progressione di 19mila lavoratori l’anno. Di quel passo per arrivare a 7 milioni ci sarebbero voluti 264 anni. Questa è una tipica riforma.

Non ha fiducia nell’effetto acceleratore del Draghi premier?

Draghi, come Letta Conte e Bettini, ha studiato dai preti.

Questo che c’entra?

Tutti e quattro prendono in prestito le loro diagnosi e le loro terapie da Papa Francesco: bontà, pazienza, compassione anche se sotto spoglie diverse.

Non è un bene?

Il Papa fa un mestiere, la politica un altro.

Bettini non ha studiato dai preti.

Ciò non toglie che sia un monaco totale.

Insomma, questa politica afferma di volersi schierare a favore dei poveri senza avere le armi per difenderli?

Neanche il linguaggio se per questo. In quel campo è più bravo Salvini: più semplice, più diretto, anche se non condivido quasi nulla di quello che dice.

Il leader della Lega diventerà presidente del Consiglio?

Lui o la Meloni, è assai probabile. Grazie alle deficienze della sinistra, è ovvio.

Perché?

I due principali partiti dello schieramento – Pd e Movimento Cinque Stelle – dovrebbero differenziarsi per prendere più voti. Invece fanno a gara nel confondersi l’uno con l’altro.

Certo, non sembra una strategia vincente…

Per dire: il Pd dovrebbe essere il partito dei Parioli e il 5Stelle quello delle periferie. Sta accadendo il contrario generando confusione tra le truppe e gli elettori. Ma si può andare avanti così...