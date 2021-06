Giustizia: Psi, 'sosteniamo referendum con convinzione' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Riccardo Nencini ha proseguito: “Condividiamo la sostanza dei referendum sulla giustizia, che per noi socialisti non sono una novità. Ci battiamo da sempre, dentro e fuori il parlamento, per una giustizia giusta. Sono depositate in parlamento proposte di legge sulla separazione delle carriere, sulla elezione dei membri del CSM”.

“Usciamo da un periodo in cui si era verificato un connubio terribile: un ministro della giustizia si definiva populista e poi i fatti accaduti nel Csm e narrati da Palamara. Di fronte a tutto questo possiamo essere critici rispetto alla forma di alcuni quesiti - ha concluso Nencini - ma ne condividiamo l’impianto generale. Bisogna andare alla sostanza dei referendum e non perdersi nelle sottigliezze dei singoli quesiti”.