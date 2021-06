Damiano: 'Lode Cifa-Confsal è progetto esemplare'

Assisi, 17 giu. (Labitalia) - "Le persone devono studiare anche durante il lavoro. Perché studiare e avere competenze aiuta e per questo Cifa-Confsal con Lode-Laboratorio per l'occupabilità durevole ed evoluta hanno fatto un progetto esemplare valorizzando le competenze". A dirlo Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e direttore dell’Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, in occasione del convegno 'Il lavoro cambia: le competenze entrano nei ccnl Cifa-Confsal' che si è svolto oggi ad Assisi.

"Così come - ha auspicato - abbiamo fatto un grande salto culturale cioè finalmente di imparare a non separare il lavoro dallo studio e non restringendo alla mansione la competenza della persona, ma estendendola all'area professionale penso che nel futuro la proposta forte sia quella di concepire la riduzione di orario di lavoro per fare formazione".