Così portiamo le aziende a scuola di sostenibilità

«Siamo nati circa 15 anni fa come startup del Politecnico di Losanna e come missione abbiamo quella di accompagnare le aziende verso la sostenibilità, siamo un ponte tra la scienza e il business». La fa semplice, Simone Pedrazzini, direttore di Quantis Italia. Eppure, l’impresa che dirige nel nostro Paese è complessa, articolata, e porta grandi risultati. Tra i marchi che si sono rivolti a Quantis ci sono Lavazza, Ferrero, Moncler, Sonte Island, Diesel. Senza contare il settore cosmetico. Senza contare il settore cosmetico, che dovrebbe raggiungere un valore stimato di 863 miliardi di dollari nel 2024 e che impatta sul pianeta con emissioni globali di gas serra comprese tra lo 0,5% e l’1,5%. Ma quali sono i principali fattori capaci di influenzare le scelte dei consumatori a livello globale? La ricerca Quantis fotografa una base di consumatori attenti, che acquista e utilizza i prodotti responsabilmente: il 78% dei consumatori intervistati infatti ricerca un packaging plastic-free, mentre il 76% desidera acquistare prodotti sostenibili o ottenuti da fonti rinnovabili e il 76% opta per packaging ricaricabili e riutilizzabili. Il 69% è influenzato dalla riduzione di carbonio mentre il 65% si informa e preoccupa della riduzione dell’impronta idrica.

Quantis propone ai Clienti un approccio sistemico al tema della sostenibilità che, partendo dall'analisi (metriche), delinea una strategia e aiuta le società clienti a comunicarla con efficacia, precisione e trasparenza agli stakeholder interni ed esterni. Un bouquet di soluzioni personalizzabili per un approccio su misura e una visione olistica del processo di sostenibilità intrapreso da ogni azienda, siano esse quantificazione di impatto ambientale (Life Cycle Assessment (LCA), Product e Corporate Footprint), analisi di materialità, campagne di comunicazione interne ed esterne.



Pedrazzini, qual è la vostra missione?

Vogliamo aiutare le aziende a migliorare il loro profilo di sostenibilità ambientale, il valore nelle nostre collaborazioni nasce quando si riconosce l’approccio quantitativo. Altrimenti ci si basa esclusivamente su sensazioni che non portano da nessuna parte e si rischia perfino di deviare verso il greenwashing.

Addirittura?

Sì, può essere malsano e volontario oppure venire compiuto quasi per assenza di conoscenza. In sostanza si crede di scegliere la strada giusta e poi questa si rivela essere quella sbagliata. Però il nostro approccio piace, tant’è che siamo passati da 5 a 20 dipendenti dal 2019 a oggi.

Ecco, parliamo del vostro approccio: come fate a ridurre l’impatto di un’azienda?

La prima fase è una sorta di fotografia da lontano, in modo da comprendere meglio quali sono le zone in cui fare l’approfondimento. In termini tecnici si chiama “footprint” a livello aziendale. Consideriamo tutte le attività che vengono svolte durante l’anno e da quelle iniziamo a capire quale sia l’impatto ambientale. E analizziamo qualsiasi dettaglio, dalle materie prime agli spostamenti dei dipendenti.

State crescendo rapidamente, il lockdown vi ha fermati?

Al contrario. Chi aveva intenzione di andare avanti come ha fatto prima, non ci ha neanche contattato, chi pensa alla sostenibilità come un simpatico orpello ha lasciato perdere. Ma gli altri, che hanno capito che è un pilastro strategico su cui puntare per la crescita dell’azienda, sono andati avanti anche durante i mesi più difficili. Poi certo, ci sono state delle belle sorprese.

Ad esempio?

Aziende che fino a cinque anni fa neanche si sedevano attorno a un tavolo con noi che hanno iniziato a cercarci e a venire a vedere che cosa eravamo pronti a fare.

Quali sono i settori più maturi e quelli più arretrati?

Il food&beverage è quello che ha maggiore consapevolezza dell’importanza di questi temi. La moda sta arrivando con grande rapidità, anche grazie a importanti iniziative come il “Fashion pact” firmato con il G7 che impone una riduzione delle emissioni nel mondo della moda.

Il mondo post-pandemia sarà più sostenibile?

Presto per dirlo, bisognerà studiare meglio diversi fenomeni. Ad esempio, stiamo cercando di capire l’impatto di tutto l’e-commerce. Non parliamo soltanto delle consegne, ma dell’intera supply chain che ci sta dietro e che è necessariamente cresciuta in questi ultimi 15 mesi. Stiamo quindi cercando di documentarci, vogliamo essere in grado di offrire dei set informativi pertinenti che spieghino come migliorare la digitalizzazione del commercio, ma prima dobbiamo realizzare degli inshgt pertinenti da offrire ai nostri potenziali clienti. E ce ne sono tanti!