Con progetto Av Texas 17 mila posti lavoro diretti, 36 mld dlr impatto per regione

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Diciassettemila posti di lavoro diretti durante la costruzione, 20 mila posti di lavoro riguardanti l'indotto. Sono questi i numeri nei quali si traduce l'impatto sull'occupazione che avrà la realizzazione del mega progetto della linea ad alta velocità Houston- Dallas che realizzare i gruppo Webuild. Dal punto di vista economico e di impatto positivo sul territorio il treno superveloce, garantirà, dunque, un incremento dell’occupazione sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione per migliaia di persone. E' calcolato in 36 miliardi di dollari l'impatto diretto per la regione nei prossimi 25 anni.