Comuni: Ciambella (Pd) a Decaro, 'Anci discuta di ruolo autonomie locali'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Noi dovremmo essere ben felici che si apra una discussione seria su questo 'viaggio alla fine della notte', evocativo del fallimento della stagione aperta con le riforme dei primi anni ‘90, che interessa tutto intero il mondo delle autonomie locali". Si legge in una lettera aperta di Luisa Ciambella del Pd e consigliere Anci al presidente Antonio Decaro.

"La risposta all’intervento di Massimo Cacciari, assertore del fallimento riguardante il sistema inaugurato con l’elezione diretta dei Sindaci, ha bisogno di espandersi in una coralità di valutazioni. La crisi non appartiene in esclusiva ai Sindaci, ma agli amministratori locali nel loro complesso. Anzi, riguarda in proporzione più questi - i consiglieri comunali - che non i Sindaci".

"Sta di fatto che una riforma concepita per esaltare il potere locale ha trasformato l’elezione diretta del Sindaco nel collo di bottiglia della democrazia comunitaria. Le assemblee elettive hanno perso il ruolo che un tempo avevano. (....) Varrebbe dunque la pena che un’Associazione fedele alla sua storia come l’Anci, che nasce all’alba del Novecento, per rappresentare un momento di solidarietà a tutto campo tra gli amministratori locali - dedichi un adeguato spazio a ciò che viene emergendo in questa notte delle autonomie locali. La prossima Assemblea annuale guadagnerebbe allora prestigio se fosse animata da questo interrogativo sull’ubi consistam della 'repubblica delle autonomie'. Proviamo a fare un salto in avanti".